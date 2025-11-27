Губернатор Паслер стал Почетным гражданином Оренбуржья

Денис Паслер стал почетным гражданином Оренбургской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер удостоен звания Почетного гражданина Оренбургской области. Награда присуждена губернатором Оренбургской области за значительный вклад в развитие региона, где политик ранее дважды избирался главой на прямых выборах.

«За значительный вклад в развитие Оренбургской области постановляю присвоить звание Почетный гражданин Оренбургской области Паслеру Денису Владимировичу», — отметили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Денис Паслер возглавлял Оренбургскую область с 2019 по 2024 год, где под его руководством были реализованы масштабные инфраструктурные и социальные проекты. За время работы в Оренбуржье при Паслере были модернизированы системы здравоохранения и образования, реализованы программы развития дорожной инфраструктуры и поддержки сельского хозяйства.

