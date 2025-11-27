Губернатор Паслер стал Почетным гражданином Оренбуржья
Денис Паслер стал почетным гражданином Оренбургской области
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер удостоен звания Почетного гражданина Оренбургской области. Награда присуждена губернатором Оренбургской области за значительный вклад в развитие региона, где политик ранее дважды избирался главой на прямых выборах.
«За значительный вклад в развитие Оренбургской области постановляю присвоить звание Почетный гражданин Оренбургской области Паслеру Денису Владимировичу», — отметили в пресс-службе правительства Свердловской области.
Денис Паслер возглавлял Оренбургскую область с 2019 по 2024 год, где под его руководством были реализованы масштабные инфраструктурные и социальные проекты. За время работы в Оренбуржье при Паслере были модернизированы системы здравоохранения и образования, реализованы программы развития дорожной инфраструктуры и поддержки сельского хозяйства.
Денис Паслер возглавил Свердловскую область в 2024 году после отставки Евгения Куйвашева. До перехода на уральскую землю он более пяти лет руководил Оренбургской областью, где пользовался поддержкой местных жителей. Под его руководством оба региона показали положительную динамику социально-экономического развития.
