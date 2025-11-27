Легендарный музыкальный фестиваль возвращается в Екатеринбург

Фестиваль пройдет 11 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбург вернется музыкальный фестиваль STEREOLETO родом из Санкт-Петербурга. Но имена хедлайнеров пока держат в тайне. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Легендарный фестиваль с более чем двадцатилетней историей родом из Петербурга — STEREOLETO — состоится в Екатеринбурге во второй раз. STEREOLETO пройдет 11 июля 2026 года в Харитоновском саду», — рассказали представители события.

В 2025 году фестиваль впервые прошел за пределами Санкт-Петербурга и Москвы — в Екатеринбурге. Перед горожанами выступили самарская группа Beatiful Boys, певица polnalyubvi и артист Zoloto.

Продолжение после рекламы