Легендарный музыкальный фестиваль возвращается в Екатеринбург
Фестиваль пройдет 11 июля
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбург вернется музыкальный фестиваль STEREOLETO родом из Санкт-Петербурга. Но имена хедлайнеров пока держат в тайне. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Легендарный фестиваль с более чем двадцатилетней историей родом из Петербурга — STEREOLETO — состоится в Екатеринбурге во второй раз. STEREOLETO пройдет 11 июля 2026 года в Харитоновском саду», — рассказали представители события.
В 2025 году фестиваль впервые прошел за пределами Санкт-Петербурга и Москвы — в Екатеринбурге. Перед горожанами выступили самарская группа Beatiful Boys, певица polnalyubvi и артист Zoloto.
STEREOLETO считается одним из первых независимых фестивалей России, который зародился в 2002 году. За более чем 20 лет существования на нем выступили Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Ros, «Кино», Баста, Леонид Агутин, ЛСП, Лев Лещенко.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!