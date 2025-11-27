Народные приметы декабря 2025: что можно и нельзя делать перед Новым годом

В декабре лепят снеговиков и катаются на санках Фото: Илья Московец © URA.RU

На Руси декабрь называли «студень» из-за стужи и морозов, которые приходили в это время. Кроме того, каждый день месяца полон традиций, связанных с народными праздниками и приметами о погоде. О главных приметах последнего месяца 2025 года — в материале URA.RU.

Главные приметы декабря

Приметы о погоде в декабре по природе

Если в декабре ясно — жди плохой урожай в следующем году.

Если декабрь пасмурный — урожай будет богатым.

Если декабрь сухой — лето тоже будет сухим.

Гром в декабре — к зиме с сильными морозами.

Если облака плывут с севера на юг, то будет солнечная погода.

Приметы о погоде по поведению птиц и животных

Если воробьи попрятались, а синицы шумят — усилится мороз

Если грачи остались на зиму — к теплой, мягкой зиме.

Если снегири прилетели в декабре — зима будет морозной.

Если у зайцев шуба с темными пятнами, то зима будет теплой.

Продолжение после рекламы

Приметы в начале ноября

1 декабря — день Платона и Романа зимнеуказателей

Если в этот день будет метель, февраль будет снежный Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По народному календарю 1 декабря отмечали день Платона и Романа зимоуказателей. Считалось, что в этот день нужно сходить в церковь и помолиться, чтобы укрепить здоровье на зиму. Незамужние девушки подходили к липе и просили у нее скорой встречи с суженым.

Наши предки верили, если с утра тепло, то в декабре будет много оттепелей. Метель в этот день предвещала снежный и ветреный февраль, а оттепель — морозы в январе.

2 декабря — Авдеев день

На Руси 2 декабря отмечали Авдеев день. Православные почитали святого Авдия как защитника семей и домашнего хозяйства. По народному поверью, для защиты дома от нечистой силы необходимо было обстучать обухом топора оконные рамы и дверные косяки. В этот день не рекомендовалось покидать жилище, так как считалось, что за его пределами бродят злые духи.

Также считалось, если в этот день солнечно — на следующей неделе будут заморозки. Снегопад предвещал теплую зиму, а сильный ветер — суровую зиму.

3 декабря — день Прокла

Также в этот день отмечается день памяти святого Прокла. На Руси в этот день было принято читать защитные заговоры и молитвы, чтобы оградить себя и своих близких от злых духов.

К этому дню обычно уже формировалась санная дорога, что позволяло отправиться в дальнюю дорогу для решения скопившихся дел. Люди молили святого Прокла о безопасном путешествии.

В этот день наблюдают за поведением птиц: считается, что тетерев, сидящий на вершине дерева, предвещает ясную и солнечную погоду, а сорока, обосновавшаяся под крышей дома, — признак приближающейся метели.

4 декабря

4 декабря православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день верующие надевают свою самую красивую одежду, посещают церковную службу, а после ходят в гости. На Руси в доме ставили за икону ветки вишни: появление новых листочков к новогодней ночи сулило удачный год.

По погоде в этот день наши предки делали прогнозы. Метель была предзнаменованием суровой зимы. Если ярко светят звезды — жди резкого похолодания. Обильный снегопад — к снежной и морозной зиме.

5 декабря — Прокопьев день

В день памяти Прокопия крестьяне внимательно наблюдали за природой: большое количество снега 5 декабря считалось предвестником богатого урожая, а отсутствие заморозков сулило продолжительную зиму. Появление волков из леса говорило о суровой зиме. 5 декабря некоторые смельчаки отправлялись в глубь леса, чтобы отыскать редкую целебную траву ефилию.

Продолжение после рекламы

6 декабря — Митрофанов день

В Митрофанов день рекомендуется сохранять самообладание, проявлять доброту к окружающим и воздерживаться от конфликтов. В это время река, как правило, покрывалась прочным льдом, и наши предки устраивали катания на санях. Хозяйки готовили щедрые угощения и приглашали к себе гостей. Молодежь проводила время в веселых компаниях, в то время как девушки собирались вместе для проведения гаданий.

Если в этот день солнце спряталось за тучи, то быть урагану, если верхушки лиственных деревьев приобрели розовый оттенок — зима будет мягкой. Низкие облака на небе были предвестниками похолодания.

7 декабря — день Екатерины Санницы

В старину, в день Екатерины Санницы, молодежь устраивала катания на санях. Поскольку Екатерина считалась защитницей брака, в этот день гадали на будущего супруга. Девушки помещали ветвь яблони под подушку. Согласно поверью, после этого во сне должен был явиться будущий муж. В этот день категорически запрещались танцы, шитье и ремонтные работы.

Оттепель в этот день предвещала морозы во второй половине декабря, а звездное небо — обильный снегопад. Если с утра появлялся туман, то холода придут раньше, чем обычно. Круги вокруг Луны говорили скорых морозах.

8 декабря — день Климента

Сугробы в этот день предвещают урожайный год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

8 декабря православные чтят святого Климента. В этот день женщины занимались прядением, мужчины — ремеслами. В это время наблюдали за природой и делали прогнозы погоды.

Согласно народным приметам, если образовались высокие сугробы — будет урожайный год. Снегопад в этот день предвещает дождливое лето. Если птицы держатся ближе к домам — будут морозы.

9 декабря — Юрьев день

9 декабря православные отмечают день памяти святого Георгия Победоносца, который в народе известен как Юрьев день. Существует давняя традиция: рассчитаться с долгами до 9 декабря, чтобы встретить Новый год без долгового бремени.

Исторически эта традиция связана с тем, что в период за неделю до и неделю после Юрьева дня крепостные крестьяне могли сменить хозяина. Для этого им необходимо было предварительно погасить все долги перед прежним барином.

Наши предки верили, что обильный снегопад предвещает таяние снега к маю, мороз — к холодной зиме, а северный ветер — к скорым заморозкам. Вой собак в этот день говорил о резком похолодании.

10 декабря — день Пресвятой Богородицы

В этот день православные молятся Пресвятой Богородице, прося защиты от конфликтов и раздоров в семье. По традиции, мужчины занимались топкой печи, а женщины — выпекали пироги. Существовало поверье, что аромат свежеиспеченной выпечки создает в доме атмосферу уюта и семейного благополучия. При этом от занятий рукоделием и ремонта предпочитали воздерживаться.

Продолжение после рекламы

Считалось, что яркие звезды предвещали морозную погоду, тусклые — оттепель. Появление багряной зари — к сильному ветру. Если лес сильно шумит — можно ждать теплую погоду.

11 декабря — Сойкин день

Наши предки верили, что сойка дарит счастье и удачу людям, родившимся в этот день Фото: Luc Viatour / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

В народе отмечали Иринархов день, известный также как Сойкин день. В русской традиции сойка пользовалась особым почтением: верили, что эта птица дарит счастье и удачу людям, появившимся на свет в этот день. Появление сойки возле дома воспринималось как предвестник приятных известий.

Кроме того, 11 декабря было принято гадать. Один из способов гадания заключался в следующем: нужно было бросить горсть монет в сугроб, а потом достать их. Если первой попадется монета наибольшего номинала, то это сулило успех в делах.

Если к этому дню выпало много снега значит, на следующий год будет богатый урожай хлеба. Если гуси хлопают крыльями — к потеплению, а если вороны кружатся в небе — пойдет снег.

12 декабря — день Парамона-зимнеуказателя

В этот день православные отдают дань уважения святому мученику Парамону. Также 12 декабря известно как Парамон-зимоуказатель. В этот период люди пытались предугадать характер предстоящей зимы. Если утренняя заря имеет огненно-красный оттенок, ветра будут сильные и холодные, а снегопад утром означал приближение продолжительной метели. Высокие сугробы к 12 декабря предвещали счастливый год.

13 декабря — Андреев день

С этого дня открывался сезон зимних праздников. В это время люди навещают друг друга и организуют дружеские встречи, при этом строго исключая употребление алкогольных напитков, ненормативную лексику и сплетни.

В народном календаре этот день известен как Андреев. Выпадение снега в этот период сулило продолжительные холода. Существовало поверье, что снежный покров сохранится в течение 100 дней и не растает раньше этого срока.

14 декабря — Наумов день

Этот день считался благоприятным для начала серьезных дел, обучения или решения сложных вопросов. Наши предки верили, что в этом помогает святой Наум-грамотник. Однако в этот день не следует чрезмерно хвалить чей-либо ум или учебные достижения, так как существует поверье, что это может привести к сглазу.

В Наумов день хозяйки выпекали лепешки, форма которых напоминала монеты, и угощали ими гостей и соседей. Этот обряд был призван привлечь в дом благополучие.

Считалось, если в этот день ветер дует с севера — наступит сильный мороз. Снег хлопьями — к ненастью, а иней — к частым летним росам. Если звезды кажутся блестящими — придут холода, а если облака опустились низко к земле — к вьюге.

Продолжение после рекламы

15 декабря — день Аввакума

В день Аввакума существовала традиция произносить особые заговоры для избавления от бессонницы. Кроме того, предки уделяли внимание узорам, которые мороз оставлял на окнах. Согласно поверью, чем более сложными и красивыми были эти узоры, тем более теплой и зеленой окажется предстоящая весна.

Приметы в конце декабря

16 декабря — день Ивана Молчальника

Кошка - главный предсказатель погоды в этот день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наши предки верили, что в день Ивана Безмолвника лучше не открывать лишний раз рот. Если в этот день поругаться, что семейные конфликты затянутся надолго. Кроме того, нельзя кричать, петь и вести пустые разговоры.

В этот день главный предсказатель погоды — домашняя кошка. Если она активно умывается — будет солнечно, если спит клубком — жди холодов. Если животное растянулось во весь рост — к скорому потеплению, а если скребет пол когтями — стоит готовиться к метели.

17 декабря — Варварин день

С 17 декабря начинаются Варварины морозы, которые не способствуют длительным прогулкам. В связи с этим в этот день принято проводить время в кругу семьи или навещать близких. Традиционно женщины занимаются приготовлением сладостей, а мужчины — варкой хмельных напитков.

В этот день верующие с утра посещают церковь, чтобы вознести молитвы святой Варваре. Святая Варвара почитается как защитница женщин, которая оберегает от ссор и помогает в исцелении больных детей.

Считалось, что если в этот день ветер дует с востока, то будут морозы, а если ветки елей согнулись, то начнется метель. Закат красного цвета предвещал ясный день, а ночное тусклое небо — холода.

18 декабря — Саввин день

В народном календаре отмечается Саввин день — праздник, посвященный памяти преподобного Саввы Освященного. Согласно народным приметам, 18 декабря рекомендуется оставаться дома. В прошлом в этот день приветствовались только женихи, которые приходили с намерением свататься. Существует поверье, что этот день благоприятен для начала романтических отношений, а браки, заключенные в этот день, будут счастливыми.

Если в этот день на окнах тает снег, то ожидалось потепление. Огонь в печи красного цвета предвещал лютую стужу, солнечный и морозный день — теплую и снежную зиму.

19 декабря — день Николы зимнего

На 19 декабря приходится праздник, в церковном календаре получивший название Дня памяти Николая Чудотворца. В народной же традиции его стали именовать Николой Зимним. В этот день следует рассчитаться с долгами, при этом не рекомендуется как брать взаймы, так и давать деньги. Наши предки верили, что это может привести к финансовым трудностям в следующем году.

Продолжение после рекламы

Если в этот день много сугробов и они высокие — весной и летом будет много зелени и цветов. Если утро выдалось морозным и солнечным — быть хорошему урожаю в предстоящем году. Снегопад в этот день сулит ветра до Нового года.

20 декабря — Абросимов день

С этого дня на Руси вводили запрет на проведение любых развлечений вплоть до Рождества. В это время женщины активно занимались шитьем и подготовкой приданого. Согласно народному поверью, красота приготовленных нарядов могла ускорить встречу незамужней девушки с будущим супругом.

Считалось, что мокрый снег в этот день предвещал дождливое лето. Если солнце спряталось за облака — будет снегопад, а порывистый ветер сулил продолжительные холода.

21 декабря — День зимнего солнцестояния

В этот день рекомендуется рассчитаться с долгами и не отказывать, если вас о чем-то просят. Также считается, что зажжение красных свечей и созерцание пламени в спокойной обстановке принесут очищение и удачу в ближайшее время. Поутру люди первым делом выглядывали на улицу: если было морозно и безветренно, то можно ждать хорошего урожая в следующем году.

22 декабря — день Анны Темной

На Руси в этот день особое внимание уделяли беременным. Им рекомендовалось в этот день воздерживаться от работы и чрезмерных нагрузок, соблюдать пост и обращаться с молитвами к святой Анне, прося о здоровье будущего ребенка.

В день Анны Темной люди пытались предсказать погоду на Новый год. Ясная погода в этот день сулила безоблачное, но холодное 31 декабря, а пасмурная — предвещала оттепель.

23 декабря — день Мины

В этот день православные молятся святому Мине Красноречивому, прося его даровать здоровье и духовное прозрение. Считается, что святой Мина способен помочь отличить истину от лжи.

Наши предки верили, что яркие блестящие звезды в этот период предвещают морозы, а белые облака — похолодание. Если сороки летают рядом с домами — жди вьюги.

24 декабря — Никонов день

На Руси в это время зажигали лампаду и молили солнце светить ярче, чтобы отогнать нечисть. В этот день наши предки наблюдали за поведением белок. На Руси верили, если они проведут целый день в дупле, то в скором времени ударят сильные морозы.

Также считалось, что скоро придет метель, если вороны еще днем устроятся на ночлег. Если днем дует порывистый ветер — скоро придут морозы.

25 декабря — Спиридонов день

Ясная погода в этот день предвещает морозы на Новый год Фото: Илья Московец © URA.RU

По народному календарю в этот день отмечают Спиридон Солнцеворот или Спиридонов день. Считается, что с этого дня солнце поворачивается в сторону лета. В этот день не рекомендуется работать, но можно строить планы на будущее.

Продолжение после рекламы

Наши предки верили, если 25 декабря ветер меняет направление, то год будет плодородный. Ясное небо в этот день предвещает солнечную и морозную погоду на Новый год. Если утро пасмурное — ожидается ранняя весна.

26 декабря — день Евстрата

26 декабря в народе отмечают Евстратиев день, или Ведьмины посиделки. По поверью, в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет, как схватить солнце и сжить его с белого света. В это время нельзя сквернословить, оставлять на крыльце веник, подметать и мыть пол. Если в день Евстрата дотронуться до колокола, проговорив имя заболевшего, он вскоре выздоровеет.

Наши предки верили, что если в этот день морозно, то в январе тоже стоит ждать холодов. Появление инея предвещало морозы и метели. Если солнце закроет большое облако — днем начнется буран.

27 декабря — Филимонов день

На Руси верили, что в этот день по земле разгуливала нечисть. Поэтому в Филимонов день принято наводить порядок в доме и ходить в баню. Рекомендуется выпить коровьего молока, так как считалось, что в это время оно обладает лечебными свойствами.

Морозы и ветер в этот день предвещали богатый урожай, изменчивая погода сулила оттепель, а теплый день — жаркое лето.

28 декабря — день Трифона

На Руси верили, что в этот день нужно рано с утра вынести горящие угли и положить их в снег. Считалось, что это поможет прогнать злые силы и увеличит световой день.

В день Трифона принято совершать благие поступки — оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, заботиться о бездомных животных и подкармливать птиц, наполняя кормушки. Согласно поверьям, это привлекает удачу и благополучие.

Если в этот день пасмурно и вьюжит, то такой же хмурой и снежной погоды стоит ждать в марте. Если на улице ясно, будет ранняя теплая весна.

29 декабря — день Агея

В народном календаре 29 декабря называют Аггей Инесей и Аггеев день. В этот день наши предки старались вести себя тихо и спокойно, все действия и слова обдумывать, чтобы не накликать беду. Этот день традиционно принято проводить в кругу семьи, чтобы не остаться в одиночестве.

Считалось, если в этот день будет много инея, то на Святки будет стоять хорошая погода. Морозный день обещал холода до самого Крещения.

30 декабря — Данилов день

В народном календаре 30 декабря называют Даниилом Зимоуказчиком. На Руси верили, что в ночь на 30 декабря снятся вещие сны, дающие подсказки на грядущий год. Накануне наши предки топили печи так, чтобы тепла хватило на два дня. В этот день традиционно все ходили в баню.

Продолжение после рекламы

Считалось, если в этот день появился иней на деревьях — будет потепление на следующей неделе. Затяжной снегопад предвещал хороший урожаю в следующем году, а сильный ветер — скорые морозы.

31 декабря — Модестов день

Православные в этот день чтят святителя Модеста, молясь ему о защите домашнего скота. В этот день принято завершать все начатые дела. Взрослые уделяли особое внимание детям, так как считается, что в это время через их уста говорят ангелы. Потому желания и прихоти малышей зачастую стремились исполнить.

Чтобы привлечь счастье и удачу в наступающем году размещали на столе тарелку с угощением и бокал вина для домового, украшали входную дверь нарядным венком, просили прощения у близких.