«Сталинки» отличаются высокими потолками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в доме сталинской эпохи за 15 млн рублей. Покупателю достанется жилье площадью 71,9 кв. м. Подборкой выразительных квартир в исторических домах с URA.RU поделились специалисты «Авито Недвижимости».

«Объект расположен на четвертом этаже кирпичного дома 1935 года постройки в самом центре Екатеринбурга. Квартира прошла качественный евроремонт, сохраняя высокие потолки, большие окна и редкую для центра тишину благодаря расположению во дворе. С балкона открывается вид на городские улицы, а окна ориентированы и во двор, и на солнечную сторону», — поделились в пресс-службе.

Также на рынке недвижимости Екатеринбурга представлены квартиры с нестандартными планировками. Среди них — четырехкомнатная квартира площадью 92,5 кв. м в историческом квартале рядом с Дворцом молодежи. Ее стоимость составляет 12,2 млн рублей.

Еще один объект — трехкомнатная квартира площадью 75,9 кв. м стоимостью 8,2 млн рублей. Жилище выполнено в стиле сталинского ампира: в квартире сохранились высокие потолки, подлинная лепнина, крупные окна, а также планировка 1930-х годов. Уникальность объекту придают окно в санузле и два балкона.

В подборке также представлена двухкомнатная квартира в районе Уралмаша. Ее площадь — 60,2 кв. м, а цена — 5,39 млн рублей. Квартира находится в кирпичном доме 1945 года, в ней сохранились довоенная планировка и трехметровые потолки. Во дворе дома расположен небольшой фонтан.