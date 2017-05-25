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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:21  25 мая 2017 0

Суд вынес приговор водителю, который привез киллера на место расстрела генерала Тимониченко

Тимониченко Борис Курган, тимониченко борис
Сам Борис Тимониченко не пришел на сегодняшнее заседание судаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
В Екатеринбурге расстреляли Бориса Тимониченко
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Чкаловский суд Екатеринбурга в четверг, 25 мая, вынес приговор соучастнику покушения на экс-начальника УВД Екатеринбурга, бывшего начальника УМВД по Курганской области генерал-майора полиции в отставке Бориса Тимониченкна. Игоря Казакова приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

52-летний Игорь Казаков написал явку с повинной, полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке, без изучения доказательств. По данным следствия, сам Игорь Казаков в нападении не участвовал, но был сообщником киллера Олега Дудко — бывшего начальника ОВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Дудко завербовал Казакова, под предлогом борьбы с промышленным шпионажем. Вместе, они около полугода следили за Тимониченко. А 19 февраля Казаков забрал Дудко из дома, привез к месту жительства отставного генерала полиции на улице Родонитовая в Екатеринбурге, а после покушения, вместе с ним уничтожил улики. Как Казаков заявил сегодня, выступая с последним словом, ему нравилось «играть в шпионов», а Дудко он воспринимал как сотрудника могущественной спецслужбы.

Помимо соучастия в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга, Казаков обвиняется и в других преступлениях. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Свердловской области, в апреле 2015 года он участвовал в поджоге «Тойота Ленд Крузер 200». Кроме того, Казаков обвинялся в приобретении и хранении наркотиков.

По совокупности, всех этих эпизодов Казакова и приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима.

Судебный процесс над Олегом Дудко стартует 5 июня. Он не признает себя виновным и утверждает, что Казаков его оговаривает. Якобы, на момент покушения на Тимониченко Дудко находился дома, о чем свидетельствуют записи камер видеонаблюдения.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой, где он живет. По версии следствия, на генерала в отставке напал бывший подчиненный Тимониченко — экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга подполковник Олег Дудко. Подкараулив генерала у лифта, Дудко выстрелил ему в лицо. Пуля не задела жизненно важных органов, и медикам удалось спасти Тимониченко. Киллер скрылся на автомобиле, за рулем которого находился Игорь Казаков.

Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.Ru»
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