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Главные новости Курганской области
18:20  25 мая 2017 6

В Кургане хотят принять «закон о тунеядстве». Безработных будут принуждать к общественным работам

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Вакансий в городе больше, чем безработныхФото: Анна Майорова © URA.RU

В мэрии Кургана решили новым способом бороться с безработицей. Чиновники планируют обратиться в областную думу с законодательной инициативой, которая побуждала бы людей устраиваться на работу, а не быть «вечными» безработными.

В пресс-службе администрации города не смогли уточнить, какие механизмы будут применяться. «Это только предстоит разработать», — отметили специалисты.

По информации директора ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» Павла Устюжанина, уровень безработицы в Кургане составляет в настоящее время 1,47% от экономически активного населения (в целом по России — 1,66%). Общий уровень безработицы в областном центре сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также отметил, что в областном центре количество вакансий превышает число безработных граждан: на 75 безработных в городе приходится 100 вакансий.

В качестве одного из решений проблемы была названа и практика организации общественных работ. Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин сообщил, что временной занятостью, начиная с апреля текущего года, обеспечено 118 безработных граждан.

В основном они были задействованы в благоустройстве городских территорий — улиц, парков, скверов, очистке городских лесов и мест отдыха от мусора. Силами участников общественных работ было собрано и вывезено свыше 100 тонн мусора. «Участие в таких работах для безработных и ищущих работу граждан — это возможность поддержать свою семью материально, имея дополнительный источник пополнения семейного бюджета, уверенность в своих силах, одновременно подыскивая постоянную работу», — подчеркнул Андрей Налюбин.

Всего в 2017 году планируется обеспечить временной занятостью 500 безработных граждан и граждан, ищущих работу на период с апреля по октябрь. Учитывая положительный результат, глава города Сергей Руденко поручил проработать вопрос возможного увеличения участников общественных работ.

Татьяна Жаткина
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