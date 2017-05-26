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26 мая 2017
16:50  26 мая 2017 0

Виктюк призвал театралов сгенерировать позитивную энергию для Серебренникова

Клипарт. Октябрь. Часть II, крыша, радуга
Позитивная энергия в поддержку режиссера пересилит все невзгодыФото: Илья Московец © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Обыски и допрос режиссера Кирилла Серебренникова прокомментировал в среду, 24 мая, президент Владимир Путин фразой «Да дураки» в разговоре с актером Евгением Мироновым, который передал письмо от театрального сообщества в поддержку Серебренникова. Знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк также предложил помочь Серебренникову на время следствия позитивной энергией от театралов.

«Мы должны сейчас, а я говорю про театральных людей, объединиться и не верить в худшее. Это сейчас самое главное. Я верю только в это, что наша энергия может всё пересилить», — сказал Виктюк, отметив, что «худшее только и ждет энергетического сигнала», поэтому не надо предаваться унынию.

Эпатажный режиссер Роман Виктюк, который пережил разные политические эпохи и работал с запрещенными цензурой сценаристами, в беседе с «URA.RU» сказал, что не считает дело Серебренникова политическим заказом.

«Пойти против строя — это совершенно другое. Серебренников ничего подобное не ставил, поводов для этого нету. Следователи выясняют — кто вор. Всё».

Виктюк считает, что Серебренников не имеет отношения к этому делу. Он пояснил, что главные режиссеры в театрах не отвечают за финансы и обратил внимание на то, что в деле речь о гранте президента театру.

«Грант не проходил через все инстанции, через которые обычно приходят деньги. На начальном этапе они исчезли, режиссер тут ни при чем», — сказал в защиту Серебренникова Виктюк. Он напомнил, что в театрах воровать нечего, а финансово-хозяйственная деятельность устроена так, что все идет через тендеры.

«Тут же 123 организации проверят. Никто и не пытается воровать. Это бессмысленно, тут же пойдешь в тюрьму», — сказал Виктюк.

Напомним, что 23 мая у режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски дома и в его театре «Гоголь-центр». Театральное сообщество вечером во вторник написало письмо в поддержку режиссера. Подписи поставили режиссеры Олег Табаков, Марк Захаров, актеры Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд и другие. Письмо перед СМИ зачитала актриса Чулпан Хаматова у «Гоголь-центра». Позже выяснилось, что дело касается «Седьмой студии», которая была создана художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева проходят по делу в качестве подозреваемых. Следователи расследуют дело о хищении бюджетных 200 миллионов рублей, выделенных по постановлению правительства на развитие и популяризацию искусства.

Алла Викалюк
© Служба новостей «URA.Ru»
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