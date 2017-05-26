22:54 25 мая 2017 2

Депутат отправлял подруге порно-ролики и развратные фотографии через мессенджер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народный депутат Верховной рады Сергей Шахов отправлял своей подруге порнографические картинки и видео прямо во время заседания. Переписку с девушкой по имени Диана опубликовал украинский журналист Александр Дубинский.

«Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?» — написала девушка нардепу, сообщает «Утро.ру». «Включай Канал рада и увидишь))) Работаю», — ответил ей Шахов.

От кого «упало лаве» Диане, так и не выяснилось. Почти сразу депутат стал отправлять подруге порно-картинки и развратные видео. Что на них ответила Диана, также неизвестно, уточняет телеканал 360.