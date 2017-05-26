Закон о повышении МРОТ внесен на рассмотрение в правительство

02:27 26 мая 2017 0

Минимальный размер оплаты труда повысят до прожиточного минимума Фото: Pixabay.com

На рассмотрение в правительство России внесен закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Об этом в ходе рабочей поездки в Грозный сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Законопроект о повышении МРОТ внесло министерство труда и соцзащиты. Обсуждение его начнется в самое ближайшее время, сообщает «Федеральное агентство новостей».

2 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить законопроект о повышении уровня МРОТ. Разработкой документа занимались министерства труда, финансов и экономического развития.

Ранее было отмечено, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ.