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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
02:27  26 мая 2017 0

Закон о повышении МРОТ внесен на рассмотрение в правительство

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
Минимальный размер оплаты труда повысят до прожиточного минимумаФото: Pixabay.com

На рассмотрение в правительство России внесен закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Об этом в ходе рабочей поездки в Грозный сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Законопроект о повышении МРОТ внесло министерство труда и соцзащиты. Обсуждение его начнется в самое ближайшее время, сообщает «Федеральное агентство новостей».

2 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить законопроект о повышении уровня МРОТ. Разработкой документа занимались министерства труда, финансов и экономического развития.

Ранее было отмечено, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ.

Наталья Володина
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