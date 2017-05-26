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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
11:08  26 мая 2017 0

Медведев дал официальное название аэропорту в Сабетте

Аэропорт в Сабетте получил официальное одноименное названиеФото с сайта Polet.me

Международный аэропорт в поселке Сабетта получил официальное название. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Теперь аэропорт носит официальное название «Сабетта».

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте российского кабмина. В нем сообщается, что название было предложено обществом «Международный аэропорт Сабетта» и закреплено в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов».

Воздушная гавань единственная в ЯНАО имеет статус международной. Аэропорт был построен в рамках развития поселка и реализации в Сабетте проекта по строительству завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». Кроме того, морской порт в Сабетте должен стать одной из опорных точек Северного морского пути и ключевым звеном проекта «Северный широтный ход».

Вячеслав Егоров
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