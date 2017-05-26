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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
12:44  26 мая 2017 0

Салехардцы ночью встретят ледоход

Ледоход. Салехард, салехард, обь, ледоход, обь, салехард, переправа
Салехардцы ждут ледоход на Оби, на мысу КорчагиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ледоход на Оби в районе Салехарда ожидается в ночь с 26 на 27 мая. Гидрометеоролиги сообщают, что утром 26 числа голова ледохода прошла поселок Катравож. Сейчас она находится примерно в 35 км от столицы региона. Лед движется со скоростью около 30-35 км в сутки.

«По последним данным, мы ожидаем ледоход в районе Салехарда рано утром 27 марта. Большого подъема воды при этом не наблюдается. Сильных заторов на реке тоже нет. Паводка в регионе не будет», — сообщили «URA.RU» в ямальском центре гидрометеорологии.

Ледоход на Оби — одно из важнейший событий в жизни региона. Во-первых, он означает приход весны и тепла. Сейчас на Ямале преимущественно минусовые температуры и ветер. Во-вторых, это окончание сезона распутицы и начало речной навигации. Для региона, где практически отсутствуют дороги, речной транспорт — единственная доступная транспортная связь в летнее время.

Многие ямальцы приезжают на берег Оби, чтобы полюбоваться этим природным явлением.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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