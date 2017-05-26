Россияне потеряли 27 млрд рублей из-за пенсионной реформы

13:47 26 мая 2017 0

Из-за смены пенсионных фондов граждане теряют десятки миллиардов рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

За 2016 год из-за досрочного перевода пенсионных накоплений из одного фонда в другой так называемые молчуны [люди, не подавшие заявление о выборе управляющей компании или НПФ, а также отказавшиеся от накопительной пенсии] потеряли инвестиционный доход в размере 27,1 млрд рублей.

Как сообщает газета «Ведомости», с 2015 года менять пенсионный фонд без потерь можно один раз в пять лет. Если вкладчик делает это досрочно, накопленная за этот период сумма для него сгорает. Страховщик переводит эти деньги в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). Туда же, к слову, переводятся деньги умерших клиентов, за которыми не пришли наследники в течение полугода.

Сам НПФ, как отмечает издание, данные о потерях по досрочной смене страховщика или смерти клиента не разглашает, но эти цифры можно получить, исходя из годовых отчетов фондов. Так, как отмечает издание, клиенты 13 крупнейших фондов за прошлый год потеряли 7,1 млрд рублей.

К примеру, НПФ «Лукойл-Гарант», к примеру, направил в РОПС 1 млрд потерянных рублей, из которых 90% — потери от смены страховщика и 10% — деньги умерших клиентов. «ВТБ пенсионный фонд» — 794 млн рублей (726 млн по смене, 68 млн по смерти). При этом ранее суммы были гораздо больше: в 2016 году число досрочных смен страховщика сократилось почти в 2 раза — до 1,8 млн с 3,3 млн человек.

Закон о досрочных переходах, как сообщил изданию Юрий Ногин из Аналитического кредитного рейтингового агентства, принимался с целью расширения временного горизонта инвестирования для фондов, а также с целью улучшить ситуацию с частыми переходами клиентов из одного фонда в другой. Вот только по факту это ничего не изменило, считает Павел Митрофанов из RAEX.

«По сути, закон о переходах не остановил досрочные переходы: никакие ограничения и предупреждения не работают, поскольку у страховщиков нет обязанностей и желания информировать клиентов о потере инвестиционного дохода», — заявил Митрофанов, отметив, что сформированная система способствует потере инвестдохода.