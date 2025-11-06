Руководителя крупной ростовской компании обвиняют в хищении 16 млрд рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против главы группы компаний «Ростовская нива» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева. Их обвиняют в соучастии в присвоении, легализации и выводе более 16 млрд рублей, похищенных в Московском индустриальном банке. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева», — сообщили представители прокуратуры на сайте ведомства.

По версии следствия, в период с января 2016 года по январь 2019 года Абубакар Арсамаков, занимавший посты президента, председателя правления и председателя кредитного комитета ПАО «Московский индустриальный банк», действуя в составе организованной преступной группы совместно с главой группы компаний «Ростовская нива» Тулепбековым и его подчиненными — Ширяевым и Ириной Верещагой, похитил денежных средств кредитной организации на сумму, превышающую 16,6 миллиарда рублей. Для выдачи средств банк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.

Тулепбеков и Ширяев обвиняются по статьям о растрате, совершении валютных операций с использованием подложных документов и легализации денежных средств. Из похищенных средств 754 млн рублей были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 млрд рублей незаконно вывели на счета организации в Казахстане. Уголовное дело направлено в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. Следственные действия в отношении Верещаги и других участников организованной группы продолжаются.