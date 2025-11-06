Европа начала настраивать гражданские фонды на подготовку к войне

Для присоединения Украины к оборонному фонду требуется отдельное утверждение Европарламентом и Советом ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Совет Евросоюза и Европарламент достигли промежуточного соглашения по инициативе Еврокомиссии о перераспределении гражданских фондов ЕС на военные цели. Также стороны поддержали присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду, сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду создаст новые возможности для украинских структур в будущем участвовать в европейских военных разработках и производстве», — отмечается в заявлении. Инициатива позволит перенаправлять средства из программы поддержки научных разработок, фондов развития депрессивных регионов Евросоюза и других гражданских программ ЕС на проекты военного и двойного назначения.