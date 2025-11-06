Логотип РИА URA.RU
Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб

06 ноября 2025 в 06:44
Фото: Илья Московец © URA.RU

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), преодолевшим отметку в 900 заброшенных шайб в матчах регулярного сезона. Об этом сообщили журналисты. 

«Российский нападающий „Вашингтона“ Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах», — передает информацию ТАСС. Ранее, в ночь на 1 ноября, в НХЛ развернулись драматичные события, связанные с выступлением российских хоккеистов. 

Так, в ночном матче на домашней арене «Кэпитал Уан-Арена» столичный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» с результатом 1:3, продолжив неудачную полосу выступлений. Особенно разочаровывающим стало выступление капитана команды Александра Овечкина. Поединок, стартовавший в 02:00 по московскому времени, превратился в напряженное противостояние. Стартовая двадцатиминутка завершилась нулевой ничьей, хотя игра велась в высоком темпе с обеих сторон. Хозяева льда создавали значительное давление на ворота гостей, однако вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин демонстрировал надежную игру.

Во втором игровом отрезке преимущество удалось получить «Вашингтону». На 25-й минуте отличился вице-капитан команды Том Уилсон. После броска защитника Джейкоба Чикрана от синей линии шайба рикошетом попала на клюшку Уилсона, который реализовал момент — 1:0 в пользу хозяев. Развить успех «Кэпиталз» не удалось. На 35-й минуте, в момент численного преимущества «Вашингтона», гости провели результативную контратаку в формате «2 на 2». Жан-Габриэль Пажо, обыграв недостаточно активного Овечкина, довел атаку до взятия ворот — 1:1.

Заключительный период оказался провальным для столичного коллектива. На 45-й минуте Бо Хорват в численном соотношении «2 в 1» переиграл оборону хозяев и вывел «Айлендерс» вперед — 1:2. За 120 секунд до финальной сирены Мэтью Барзал поразил опустевшие ворота, зафиксировав итоговый счет 1:3. Наиболее неудачным матч сложился для Александра Овечкина. Он провел на площадке 18 минут, выполнил два броска в створ ворот, которые не достигли цели. Критичным стал показатель полезности форварда «минус 3» — он находился на льду в момент всех трех заброшенных «Айлендерс» шайб.

