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Главные новости Курганской области
13:32  26 мая 2017 0

«Были жалобы от сотрудников». В зауральской прокуратуре рассказали о претензиях к начальнику налоговой

25 лет налоговой службе Курган, рыжук владимир, ткачев игорь
В ведомстве Игоря Ткачева (справа) проверяли жалобы на Владимира РыжукаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В прокуратуру Курганской области поступали жалобы от работников регионального управления Федеральной налоговой службы. Это подтвердил «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Мария Мельникова.

«Мы провели проверку и передали результаты в следственные органы», — рассказал пресс-секретарь. Она уточнила, что не в курсе, какие решения были приняты на основании предоставленных документов.

Об обысках в офисе налоговой службы в Кургане сообщили рядовые сотрудники. Эту информацию не подтвердили ни в приемной управления, ни в региональном следственном комитете, ни в управлении МВД.

Татьяна Жаткина
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