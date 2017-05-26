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Главные новости Тюменской области
17:50  26 мая 2017 0

Тюменский экстремал чуть не погиб на Мосту влюбленных, где по мистическому совпадению почти 20 лет назад случилась трагедия. ВИДЕО

Экстремалы щекотали себе нервы на месте бывшей трагедииФОТО: принскрин с видеоролика тюменского экстремала

В Тюмени джамперы — экстремалы решили испытать судьбу на Мосту влюбленных. Играя со смертью, молодые люди не подозревали, что могут повторить трагическую историю, произошедшую здесь же почти 20 лет назад, в которой мог быть замешан тюменский блогер Алексей Кунгуров, ныне отбывающий заключение в СИЗО №1 за оправдание терроризма.

В ролике, выложенном на видеохостинге Youtube, молодой человек по имени Максим показывает подготовку к прыжку с Моста влюбленных. Он обвязывает себя страховочным тросом и прыгает. Поднимаясь обратно на мост, экстремал признается, что не может сам взобраться, и вновь срывается с ограждения. Его спасает страховка.

Максим рассказал корреспонденту «URA.RU», что занимается этим спортом уже пять лет. «Прыгаю для адреналина и новых эмоций. Все это я делал сам, поэтому уверен в прыжке», — пояснил Максим.

По мистическому стечению обстоятельств именно на этом месте в конце девяностых случилась трагедия. По данным Википедии, в это время в Тюмени существовал тайный клуб прыгунов, где с желающих испытать острые ощущения брали плату. Оборудование никто толком не проверял, и в итоге в сентябре 1999 года шестнадцатилетний ученик школы № 7, совершая прыжок, разбился насмерть. После этого случая опасное развлечение запретили. По словам источника, знакомого с ситуацией, одним из организаторов экстремальных развлечений в конце 90-х, якобы, был и известный тюменский блогер Алексей Кунгуров, который ныне отбывает наказание за оправдание терроризма.

Комментируя опасные прыжки молодых людей, в УМВД по Тюмени уточнили, что ответственность может грозить только организатору такого аттракциона, и то по административной статье. «В рамках действующего законодательства мы привлечь их ни за что не можем. Они только будут доставлены в отдел полиции, с ними будет проведена профилактическая беседа по поводу безопасного поведения», — сообщил собеседник «URA.RU».

Владимир Балтунов
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