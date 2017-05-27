19:06 27 мая 2017 0

России грозят новыми санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны «большой семерки» объявили о готовности усилить санкции против России. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита.

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства, — цитирует РИА „Новости“ фрагмент коммюнике. — Тем не менее мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется».

Также в документе отмечено, что страны G7 все же готовы сотрудничать с Кремлем, если это взаимодействие «находится в наших интересах».

Напомним, накануне на Сицилии открылся саммит «группы семи». Это первая встреча лидеров «большой семерки», в которой участвует президент США Дональд Трамп. Как отмечает «Русская планета», Америка поддержала решение остальных стран относительно антироссийских санкций.