{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 мая 2017
26 мая 2017
21:41  27 мая 2017 0

Зюганов объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах. ФОТО

Зюганов считает, что в России возник "политический режим"Фото: Владимир Андреев

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на XVII съезде компартии, заявил о том, что не исключает своего участия на президентских выборах в 2018 году.

«Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы», — приводит слова Зюганова РИА «Новости».

Зюганов прогнозирует к 2018 году рост общественного недовольства, и выборы, по его мнению, будут проходить на фоне социальной напряженности. Глава партии также сказал о «признаках политического режима» в России: он считает, что в стране происходит «монополизация власти в руках президента и узкого круга приближенных лиц».

Геннадий Зюганов подверг критике и партию власти «Единая Россия», которая, как он выразился, «сращивается с бюрократическим аппаратом». По его мнению, оппозиция в России есть и парламентская, и непарламентская, но в очень ограниченном виде.

В субботу 27 мая в Концертном зале «Измайлово» открыл работу XVII отчетно-выборный съезд КПРФ. На съезде лидер партии Геннадий Зюганов огласит политический отчет нынешнего состава ЦК, затем делегаты изберут новый состав центрального комитета и контрольной комиссии.

1/20
Фото: Владимир Андреев

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров