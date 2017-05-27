Зюганов объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах. ФОТО

21:41 27 мая 2017 0

Зюганов считает, что в России возник "политический режим" Фото: Владимир Андреев

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на XVII съезде компартии, заявил о том, что не исключает своего участия на президентских выборах в 2018 году.

«Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы», — приводит слова Зюганова РИА «Новости».

Зюганов прогнозирует к 2018 году рост общественного недовольства, и выборы, по его мнению, будут проходить на фоне социальной напряженности. Глава партии также сказал о «признаках политического режима» в России: он считает, что в стране происходит «монополизация власти в руках президента и узкого круга приближенных лиц».

Геннадий Зюганов подверг критике и партию власти «Единая Россия», которая, как он выразился, «сращивается с бюрократическим аппаратом». По его мнению, оппозиция в России есть и парламентская, и непарламентская, но в очень ограниченном виде.

В субботу 27 мая в Концертном зале «Измайлово» открыл работу XVII отчетно-выборный съезд КПРФ. На съезде лидер партии Геннадий Зюганов огласит политический отчет нынешнего состава ЦК, затем делегаты изберут новый состав центрального комитета и контрольной комиссии.