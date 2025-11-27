В США узнали об ультиматуме Трампа Зеленскому по поводу мира

Рубиопредложил обсуждать вопросы территорий после заключения договора Фото: Official State Department / Freddie Everett

Американская администрация не предоставит Украине гарантии безопасности до заключения сделки по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Рубио заявил европейским коллегам, что американская администрация хочет добиться заключения сделки по урегулированию украинского кризиса до того, как давать Киеву какие-либо гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп будет готов обсудить эти вопросы после заключения соглашения», — сообщает Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, Рубио предложил оставить обсуждение территориальной целостности Украины и судьбы замороженных за рубежом российских активов до момента заключения сделки. Госсекретарь также отметил, что США не могут выступать в роли беспристрастного посредника в переговорах из-за введения санкций против России и предоставления военной помощи Украине.

