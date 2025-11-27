Рядом с границей России начались учения страны НАТО

Учения «Оживленный часовой» задействуют более шести тысяч бойцов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Финляндия начала масштабные военные учения Lively Sentry 25 («Оживленный часовой 25»), которые будут проводиться, в том числе, в регионе, граничащем с Россией. Информация об этом была обнародована финскими вооруженными силами.

Маневры продлятся с 27 ноября по 4 декабря и охватят территории областей Уусимаа, Пяйят-Хяме и Кюменлааксо (последняя граничит с Россией), следует из информации на официальном сайте финских ВС. В учениях будет задействовано 6,5 тысяч военнослужащих, среди которых — представители гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны. Кроме того, планируется использование более 900 единиц военной техники, в том числе бронемашин, вертолетов MD500, истребителей и дронов.

После присоединения к НАТО в апреле 2023 года страна увеличивает количество национальных учений — в 2025 году запланировано 115 маневров, отмечал ранее посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов. Дипломат также напомнил, что в 2024 году финская территория впервые была задействована в крупномасштабных учениях альянса. Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не оправдано с точки зрения защиты национальных интересов этих стран, и предупредил о возможном размещении российских войск и систем поражения вблизи финских границ.

Продолжение после рекламы