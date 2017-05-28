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28 мая 2017
27 мая 2017
15:25  28 мая 2017 0

Мачеха мальчика, задержанного за чтение стихов, заплатит штраф за неповиновение полиции

Родителям юного чтеца придется выплатить штрафФото: Pixabay

Мачехе мальчика, задержанного за чтение стихов, грозит штраф за неповиновение полиции. На женщину составили протокол.

Протокол об административном нарушении составлен по статье «неповиновение распоряжению сотрудника полиции», сообщает сайт управления МВД по Москве.

«В отношении жены отца ребенка, доставленного в полицию, составлен протокол об административном правонарушении, — говорится в сообщении. — Ранее в СМИ появилась информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. В связи с этим необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства».

Ранее в отношении отца мальчика также был составлен протокол по административной статье о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Напомним, скандал случился в Москве возле Арбата. Полицейские заметили 10-летнего ребенка, который громко читал отрывки из «Гамлета», и забрали его в отделение, заподозрив в попрошайничестве. Когда мальчика садили в в машину, действиям полицейских пыталась помешать женщина, которая, как выяснилось позже, является мачехой ребенка. Она сняла действия стражей порядка на видео, кадры вызвали огромный общественный резонанс.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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