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27 мая 2017
26 мая 2017
01:08  27 мая 2017 0

«Увезли одного в истерике». В Москве полиция задержала ребенка, который читал стихи. ВИДЕО

Посольство Бельгии. Москва, полиция, патриотизм, георгиевская лента
В полиции заявили, что забрали мальчика за попрошайничествоФото: Владимир Андреев © URA.RU

На улице Воздвиженка в Москве в пятницу вечером, 26 мая, сотрудники полиции задержали читавшего стихи мальчика. Об этом в своем Facebook сообщила журналист Люся Штейн, опубликовав видео задержания.

«Только что на Воздвиженке мусора схватили читавшего стихи мальчика на вид лет девяти, запихнули в тачку и увезли одного в истерике. Не представились, не объяснили, на каком основании. Меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю», — написала Штейн.

Как рассказал журналистам отец мальчика, школьник гулял в районе Арбата с мамой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а ребенок рядом декламировал фрагменты из «Гамлета». Подъехавшая полиция без объяснения причин посадила мальчика в машину и увезла в ОВД «Арбатское», сообщает телеканал «Дождь». В полиции родителям заявили, что забрали мальчика за попрошайничество.

Марина Мотылева
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