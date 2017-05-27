01:08 27 мая 2017 0

В полиции заявили, что забрали мальчика за попрошайничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На улице Воздвиженка в Москве в пятницу вечером, 26 мая, сотрудники полиции задержали читавшего стихи мальчика. Об этом в своем Facebook сообщила журналист Люся Штейн, опубликовав видео задержания.

«Только что на Воздвиженке мусора схватили читавшего стихи мальчика на вид лет девяти, запихнули в тачку и увезли одного в истерике. Не представились, не объяснили, на каком основании. Меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю», — написала Штейн.

Как рассказал журналистам отец мальчика, школьник гулял в районе Арбата с мамой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а ребенок рядом декламировал фрагменты из «Гамлета». Подъехавшая полиция без объяснения причин посадила мальчика в машину и увезла в ОВД «Арбатское», сообщает телеканал «Дождь». В полиции родителям заявили, что забрали мальчика за попрошайничество.