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29 мая 2017
28 мая 2017
Главные новости 
09:10  29 мая 2017 0

Митинг против сноса хрущевок, подростки разгромили полицейскую машину на фестивале, Звягинцев получил приз в Каннах. Главные события выходных — в подборке «URA.RU»

Праймериз Единой России. Москва, бурматов владимир, папка, единая россия, депутаты, едро
“Единая Россия” вновь провела праймеризФото: Владимир Андреев © URA.RU

Доброе утро! Сегодня понедельник, 29 мая. Мы вновь рассказываем вам в нашей подборке, что произошло в эти выходные. А чтобы вам было еще удобнее, подпишитесь на нашу рассылку и получайте самые важные новости два раза в сутки, утром и вечером.

Вот главное к этому часу:

Второй митинг против сноса хрущевок в Москве собрал всего три тысячи человек. На предыдущую акцию, напомним, пришло в десять раз больше москвичей. Протест здорово напугала столичные власти, не ожидавшие такого отпора со стороны жителей Москвы.

«Единая Россия» вновь проводит внутрипартийное голосование. Это интересно по двум причинам. Во-первых, на праймериз пришло много молодых кандидатов и конкурс составляет семь человек на место. Во-вторых, в некоторых регионах сменились губернаторы, а значит отбор кандидатов там будет непредсказуем. Рассказываем, чего ждать от нового голосования.

Президент США Дональд Трамп регулярно провоцирует скандалы своими неполиткорректными высказываниями, а также вызывающим поведением. Так, на прошлой неделе, Трамп пощекотал за руку Папу Римского и отпихнул премьера Черногории, чтобы встать в первый ряд. Мы узнали, что заставляет президента США постоянно хамить и толкать коллег.

«Мусора прессуют!» Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок Холи в Челябинске. Ребята пинали и закидывали авто красками, выкрикивая при этом в адрес полицейских нецензурные оскорбления.

Режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Нелюбовь». Картина рассказывает о супругах, у которых на фоне тяжелого развода пропадает ребенок.

Глава Прикамья Максим Решетников провел выходные в компании звезды сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер и засветился в ее «Инстаграме». Однако подписчики актрисы не узнали нового губернатора и. перепутали его с Коляном из «Реальных пацанов». Ну, а что, «реально» похож!

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