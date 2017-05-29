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Главные новости Челябинской области
13:58  29 мая 2017 0

«Город превратили в колхоз!» Мэр и вице-спикер гордумы Челябинска повздорили из-за благоустройства. ФОТО

Одуванчик Челябинск, одуванчик
Центр мегаполиса зарос одуванчикамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доклад первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева, 29 мая успешно отчитавшегося о завершении весенней уборки в городе, неожиданно завершился перепалкой. Зампред гордумы Илья Мительман подверг уничижительной критике состояние центра мегаполиса. На защиту подчиненного встал мэр Евгений Тефтелев, к которому присоединился спикер думы Станислав Мошаров.

«Обратите внимание на проспект Ленина — он превратился в рассадник одуванчиков. А ведь это центр города, гостевой маршрут. Город прекращается в какой-то колхоз: газонов и клумб больше нет, от памятника Курчатову до ресторана «Уральские пельмени» все заросло одуванчиками»! А киоски с шаурмой растут как грибы», — возмущался Мительман.

Первым на выпад депутата попытался ответить глава Центрального района. Его реплика, что после первого кошения травы срезанные одуванчики пошли на «второй заход» в усиленном режиме (кстати, абсолютно верная с точки зрения биологии), вызвала смех у сидящих на «галерке» журналистов. Тем более, что превращение газонов и клумб, когда-то действительно украшавших раздельную полосу проспекта, в заросли разнотравья она не объясняла.

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Перед вами — самый центр города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мительман, развивая успех, пообещал купить за свой счет две газонокосилки для администраций Курчатовского и Центрального районов. «Раз уж у города денег нет — скажите мне, я куплю», — ядовито заметил вице-спикер.

Мэр Евгений Тефтелев, несколько болезненно воспринявший определение «колхоз», предпочел сосредоточиться на незаконных киосках. Поручив главам двух районов разобраться, где и что стоит, он укорил возмутителя спокойствия. Мол, как член соответствующей депутатской комиссии тот мог бы и сам быть активнее. «Комиссия не может препятствовать возведению незаконных объектов либо сносить их. Это прерогатива исполнительной власти и КУИЗО», — отбил подачу Мительман.

Острую ситуацию пришлось купировать уже после аппаратного совещания председателю гордумы Станиславу Мошарову. Он напомнил, что земля на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского является частной, а это затрудняет прямые действия властей. Кроме того, в июне гордума утвердит план мероприятий по реконструкции к приближающимся саммитам ШОС и БРИКС 26 ключевых улиц мегаполиса, после чего изменятся и правила игры, и ответственность за их нарушение.

Владимир Васин
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