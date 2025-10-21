Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Почему у челябинцев втрое вырос спрос на китайский язык

У челябинцев в 3,2 раза вырос спрос на китайский язык
21 октября 2025 в 16:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинцы стали чаще планировать поездки за границу и изучать китайский язык

Челябинцы стали чаще планировать поездки за границу и изучать китайский язык

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Челябинской области в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на обучение китайскому языку вырос в 3,2 раза. Английский язык у жителей региона стал популярнее в два раза, сообщается на сайте «Авито Услуг».

«Для рабочих целей наиболее популярным стал китайский язык: количество запросов на обучение в сентябре увеличилось в 3,2 раза, а число предложений выросло на 80%. Спрос на английский поднялся в два раза как по области, так и в Челябинске. При этом количество объявлений увеличилось на 41% по области и на 23% в областном центре», — сообщили в пресс-службе.

На третьем месте по популярности — немецкий язык. Интерес к нему по области увеличился на 54%, а в Челябинске — на 69%. При этом количество репетиторов, готовых обучить немецкому языку, по области возросло на 78%. Французский показал рост спроса на 11% по области, при этом число предложений выросло на 11%.

Продолжение после рекламы

Как отметил руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников, в целом по России в начале осени растет спрос на восточные языки — китайский и арабский. Это связано с планированием поездок за границу, а также с деловыми задачами. Бизнесмены готовятся к переговорам и новым проектам с зарубежными партнерами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал