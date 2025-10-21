Почему у челябинцев втрое вырос спрос на китайский язык

Челябинцы стали чаще планировать поездки за границу и изучать китайский язык Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Челябинской области в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на обучение китайскому языку вырос в 3,2 раза. Английский язык у жителей региона стал популярнее в два раза, сообщается на сайте «Авито Услуг».

«Для рабочих целей наиболее популярным стал китайский язык: количество запросов на обучение в сентябре увеличилось в 3,2 раза, а число предложений выросло на 80%. Спрос на английский поднялся в два раза как по области, так и в Челябинске. При этом количество объявлений увеличилось на 41% по области и на 23% в областном центре», — сообщили в пресс-службе.

На третьем месте по популярности — немецкий язык. Интерес к нему по области увеличился на 54%, а в Челябинске — на 69%. При этом количество репетиторов, готовых обучить немецкому языку, по области возросло на 78%. Французский показал рост спроса на 11% по области, при этом число предложений выросло на 11%.

Продолжение после рекламы