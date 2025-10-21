Почему у челябинцев втрое вырос спрос на китайский язык
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Челябинской области в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на обучение китайскому языку вырос в 3,2 раза. Английский язык у жителей региона стал популярнее в два раза, сообщается на сайте «Авито Услуг».
«Для рабочих целей наиболее популярным стал китайский язык: количество запросов на обучение в сентябре увеличилось в 3,2 раза, а число предложений выросло на 80%. Спрос на английский поднялся в два раза как по области, так и в Челябинске. При этом количество объявлений увеличилось на 41% по области и на 23% в областном центре», — сообщили в пресс-службе.
На третьем месте по популярности — немецкий язык. Интерес к нему по области увеличился на 54%, а в Челябинске — на 69%. При этом количество репетиторов, готовых обучить немецкому языку, по области возросло на 78%. Французский показал рост спроса на 11% по области, при этом число предложений выросло на 11%.
Как отметил руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников, в целом по России в начале осени растет спрос на восточные языки — китайский и арабский. Это связано с планированием поездок за границу, а также с деловыми задачами. Бизнесмены готовятся к переговорам и новым проектам с зарубежными партнерами.
