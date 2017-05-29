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Главные новости Челябинской области
16:42  29 мая 2017 0

Лето в Челябинской области начнется с минус пяти градусов. Южноуральцев ожидают мороз и шквал

Снегопад. Екатеринбург, снег, холод, зима, зелень, трава, осень
Большинство садоводов успели сделать посадки в открытом грунтеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь на 30 мая в Челябинской области похолодает до минус 5-6 градусов, сообщили «URA.RU» в региональном гидрометеоцентре. Одновременно резко увеличится скорость ветра — порывы будут достигать 12-22 метров в секунду. В столице региона будет несколько теплее: ночью температура может опуститься до минус 2 градусов.

Днем еще потеплеет: в зависимости от района столбик термометра будет колебаться от 8 до 18 градусов. И ночью, и днем ожидаются дожди — от умеренных до сильных.

Последующие двое суток также пройдут на контрасте практически летних дневных температур (18-22 градуса) и 2-3 градусов по ночам. Первый день лета на Южном Урале ознаменуется очередным заморозком — в ночь на 1 июня температура грозит опуститься до минус 2 градусов.

Алексей Шумов
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