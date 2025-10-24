Логотип РИА URA.RU
В Челябинске осудили медика за смерть ребенка, к которому не доехала скорая

24 октября 2025 в 12:12
Шансы на спасение ребенка были выше, если бы к нему приехала скорая

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске суд признал виновной заведующую оперативным отделом одной из станций скорой помощи в гибели ребенка из-за несвоевременного выезда медиков. Женщине назначили 3,5 года условного лишения свободы за допуск к работе неквалифицированного диспетчера, сообщили URA.RU в СУ СКР региона.

«Подсудимая допустила к работе в сектор по приему вызовов сотрудника, не имеющего профобразования и не являющегося медработником. Он допустил дефект оформления вызова, что обусловило ненаправление к 9-летнему ребенку бригады СМП», — сообщили в следственном управлении.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Мать мальчика сообщила диспетчеру о серьезных симптомах, однако помощь так и не прибыла. Женщина отвезла сына в больницу сама. К моменту прибытия в медучреждение мальчик находился в угрожающем для жизни состоянии, его не удалось спасти. Следствие установило, что при своевременном прибытии скорой помощи шансов на благоприятный исход было бы больше.

Суд приговорил заведующую к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафом в 350 тысяч рублей. Медучреждение выплатит семье погибшего 3,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

