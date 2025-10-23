Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Посол Беларуси выразил соболезнования после трагедии в Копейске

23 октября 2025 в 23:27
Посол Белоруссии направил соболезнования после гибели 12 человек в Копейске

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с гибелью людей при взрыве на предприятии в Копейске. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба белорусской дипмиссии в Москве. 

«Посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру по поводу трагической гибели людей в результате взрыва на предприятии в Копейске», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале белорусской дипломатической миссии.

Александр Рогожник выразил искренние соболезнования и поддержку семьям и близким погибших. Он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим в результате этой трагедии.

Продолжение после рекламы

Взрыв на заводе произошел ночью 23 октября, по официальным данным, 12 человек погибли, поиски продолжаются. Страховая компания пообещала направить выплаты семьям погибших и пострадавших. 

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

