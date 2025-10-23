Посол Беларуси выразил соболезнования после трагедии в Копейске
Посол Белоруссии направил соболезнования после гибели 12 человек в Копейске
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с гибелью людей при взрыве на предприятии в Копейске. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба белорусской дипмиссии в Москве.
«Посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру по поводу трагической гибели людей в результате взрыва на предприятии в Копейске», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале белорусской дипломатической миссии.
Александр Рогожник выразил искренние соболезнования и поддержку семьям и близким погибших. Он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим в результате этой трагедии.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!