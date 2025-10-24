В Челябинске экс-зама директора «Городской среды» отправили в суд за размещение шиномонтажки и стоянки

Дело Довженко передано в суд Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Светланы Довженко, которая обвиняется в получении взяток за незаконное размещение шиномонтажек и стоянок. Информацию о передаче дела в суд сообщили пресс-службы прокуратуры и регионального Следственного комитета.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора МКУ „Городская среда“ за получение взяток от предпринимателей. Она обвиняется в совершении трех преступлений по части второй статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным URA.RU, речь идет о Светлане Довженко. По версии следствия, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года через посредника и лично она получила около 140 тысяч рублей. За эти деньги Довженко оказала содействие предпринимателям по заключению и продлению договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Речь идет про автомастерскую, шиномонтажку, кафе и стоянку. Земли принадлежали администрации Челябинска.

Продолжение после рекламы

Установлено, что обвиняемая сначала получила взятку в размере 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области. «Также лично от представителя индивидуального предпринимателя взятку в размере 50 тысяч рублей за совершение в их пользу незаконных действий. И от представителя АО взятку также в размере 50 тысяч рублей за оформление документов для размещения автостоянки», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас наложен арест на автомобиль обвиняемой «Mazda СХ7» стоимостью 1,1 миллиона рублей. И на банковские счета в пределах 9,8 миллионов рублей.

Также утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней посредницы, которая оказывала юридическую помощь предпринимателям и передавала деньги Довженко. Дело рассматривается по частям первой и второй статьи 291.1 УК РФ (дача взятки).