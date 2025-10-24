Текслер назвал последние данные о погибших и пострадавших от взрывов в Копейске

Текслер назвал актуальные данные о погибших и пострадавших из-за ЧП в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате двух взрывов на предприятии в Копейске Челябинской области погибли 12 человек, местонахождение 11 человек уточняется, еще 29 получают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Медицинскую помощь получают 29 человек, накануне сообщалось о 19 пострадавших. Шесть человек госпитализирован, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно, добавил Текслер.

