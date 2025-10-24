Логотип РИА URA.RU
Текслер назвал последние данные о погибших и пострадавших от взрывов в Копейске

Число пострадавших от взрывов на предприятии в Копейске увеличилось до 29
24 октября 2025 в 13:10
Текслер назвал актуальные данные о погибших и пострадавших из-за ЧП в Копейске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате двух взрывов на предприятии в Копейске Челябинской области погибли 12 человек, местонахождение 11 человек уточняется, еще 29 получают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. 

«Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. 

Медицинскую помощь получают 29 человек, накануне сообщалось о 19 пострадавших. Шесть человек госпитализирован, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно, добавил Текслер. 

Трагедия на предприятии Копейска произошла 22 октября позно вечером. Очевидцы сообщили о двух взрывах. Сегодня в Челябинской области День траура по погибшим. Жители Копейска с утра несут цветы к танку около парка Победы. Вся информация о происшествии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

