Изъятые у продавцов в Челябинске рыболовные сети отправят на СВО

Запрещенные жаберные сети защитят бойцов СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Изъятые в торговых точках Челябинска, Магнитогорска и Копейска запрещенные жаберные сети отправят на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские ГУ МВД региона выявили факты незаконной реализации рыболовных сетей в торговых точках Челябинска, Копейска и Магнитогорска. Все изъятые сети будут направлены на СВО», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции вместе со специалистами отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания организовали рейды для пресечения незаконной торговли рыболовными жаберными сетями в Челябинске, Копейске и Магнитогорске. В частности, в ходе контрольной закупки на рынке «Китайский» в Челябинске оперативники обнаружили и изъяли 25 рыболовных сетей, предотвращая тем самым их возможное использование браконьерами.

Продолжение после рекламы

В Копейске полицейские изъяли семь запрещенных изделий из торгового павильона, расположенного на улице 4-ой Пятилетки. Аналогичный случай незаконной реализации сетей выявлен и в торговой точке Правобережного района Магнитогорска.