Челябинский завод не смог уклониться от выплаты миллионов компании Google из США

Производитель лекарства от диареи не смог уклониться от выплаты процентов по долгу американскому Google
Челябинский производитель лекарства от диареи, завод «Полисорб», не смог уклониться от выплаты 3,658 млн рублей дочерней компании Google из США. Как следует из материалов дела, челябинцы хотели заплатить в 55 раз меньше. Апелляционная инстанция с этим не согласилась.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу АО „Полисорб“ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документе суда, которым располагает URA.RU.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд установил, что челябинский завод должен выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами за период с октября 2022 года по июнь 2024 года. Основанием для взыскания стала несвоевременная оплата рекламных услуг, оказанных американской компанией.
«В данном случае имелся согласованный сторонами срок исполнения обязательства, пусть и не зафиксированный в письменном договоре, но вытекающий из установившегося порядка делового оборота между сторонами», — указано в постановлении суда. После сворачивания бизнеса в РФ Google перестал выставлять счета, однако практика работы показала, что «Полисорб» оплачивал услуги максимально в течение 54 дней после оказания.
Предприятие из Копейска пыталось оспорить решение, настаивая на том, что срок оплаты наступил только после получения претензии в июне 2024 года. Основной долг в сумме 18,9 млн рублей компания тогда же и погасила. Изучив обстоятельства, апелляционная инстанция согласилась с коллегами из челябинского арбитража: платить надо было не по получении счета, а в результате оказания услуги «Гуглом».
Основной долг за рекламные услуги за первые месяцы 2022 года составил 18,9 млн рублей и был погашен «Полисорбом» только в июне 2024 года. Это случилось, когда конкурсный управляющий обанкротившегося «Гугла» Валерий Таляровский, анализируя документацию, выявил задолженность, начал претенциозную работу.
Иск в суд поступил в феврале 2024 года. Сообщая об этом, URA.RU запросило комментарии обеих сторон, но ответов не поучило. Челябинский арбитраж полностью удовлетворил требования истца. Произошло это в июле.
