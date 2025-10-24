Челябинский завод не смог уклониться от выплаты миллионов компании Google из США

Производитель лекарства от диареи не смог уклониться от выплаты процентов по долгу американскому Google Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский производитель лекарства от диареи, завод «Полисорб», не смог уклониться от выплаты 3,658 млн рублей дочерней компании Google из США. Как следует из материалов дела, челябинцы хотели заплатить в 55 раз меньше. Апелляционная инстанция с этим не согласилась.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу АО „Полисорб“ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документе суда, которым располагает URA.RU.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд установил, что челябинский завод должен выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами за период с октября 2022 года по июнь 2024 года. Основанием для взыскания стала несвоевременная оплата рекламных услуг, оказанных американской компанией.

«В данном случае имелся согласованный сторонами срок исполнения обязательства, пусть и не зафиксированный в письменном договоре, но вытекающий из установившегося порядка делового оборота между сторонами», — указано в постановлении суда. После сворачивания бизнеса в РФ Google перестал выставлять счета, однако практика работы показала, что «Полисорб» оплачивал услуги максимально в течение 54 дней после оказания.

Предприятие из Копейска пыталось оспорить решение, настаивая на том, что срок оплаты наступил только после получения претензии в июне 2024 года. Основной долг в сумме 18,9 млн рублей компания тогда же и погасила. Изучив обстоятельства, апелляционная инстанция согласилась с коллегами из челябинского арбитража: платить надо было не по получении счета, а в результате оказания услуги «Гуглом».

Основной долг за рекламные услуги за первые месяцы 2022 года составил 18,9 млн рублей и был погашен «Полисорбом» только в июне 2024 года. Это случилось, когда конкурсный управляющий обанкротившегося «Гугла» Валерий Таляровский, анализируя документацию, выявил задолженность, начал претенциозную работу.