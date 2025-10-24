При покупке жилья на 40% больше челябинцев интересуются «умными домами»

В Челябинске наличие технологий «умного дома» все чаще определяет стоимость кв метров жилья Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Челябинска за два года стали на 30-40% чаще спрашивать о наличии технологий «умного дома». Как URA.RU рассказал основатель «ДАН Недвижимость» Валентин Корытный, базовый комплект для квартиры обойдется в 70 тысяч рублей и выше.

«В Челябинске, как и Екатеринбурге, тема „умного дома“ стремительно набирает популярность. Интерес к решениям „безопасного дома“ (датчики, сигнализация, контроль доступа) вырос на 30–40% за последние два года», — заявил URA.RU Корытный.

При этом собеседник URA.RU сослался на данные региональных агентств недвижимости. Он отметил, что растет число застройщиков, предлагающих смарт-функции в новостройках, а покупатели чаще стали рассматривать технологичность жилья как ключевое преимущество. Восемь из десяти из них ожидают, что что жилье будет иметь хотя бы базовый набор смарт-опций.

В этих условиях застройщики отреагировали на спрос: в новостройках комфорт-класса уже устанавливаются базовые системы, управляемые через мобильное приложение. Пока как опция, но в ближайшие годы это станет нормой, спрогнозировал Корытный.

«„Умный дом“ — это не просто про гаджеты. Это образ жизни, контроль и уверенность. Больше стало клиентов, которые приходят с готовым запросом: им нужен дом, который заботится о них», — подчеркнул эксперт.

По словам Корытного, дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от стандартизации и сервисной поддержки. Рынок нуждается в понятных правилах, единых протоколах и локальных интеграторах. Собеседник URA.RU полагает, что через три-пять лет «умный дом» станет не преимуществом, а обязательным элементом комфортного жилья.

За 70 тысяч рублей строители устанавливают освещение, розетки, датчики. Стоимость может доходить до 250 тысяч. Расширенные решения с видеонаблюдением, отоплением и сценариями «умного комфорта» стоят до 700 тысяч рублей. В октябре эксперты подсчитали для URA.RU: при заказе монтажа устройств стоит ориентироваться на сумму в три тысячи рублей за кв метр. В результате для частных домов с интеграцией инженерных систем стоимость может достигать 1,5 млн рублей и выше.