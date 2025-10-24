Жители Копейска несут цветы к танку в память о погибших при взрывах на заводе

Траурные билборды появились по всей Челябинской области Фото: Владислав Урванцев © URA.RU

Жители Копейска Челябинской области в память о погибших при взрывах на заводе несут красные гвоздики к танку возле парка Победы. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Сегодня утром в парке Победы собрались сотни людей, который пришли, чтобы почтить память погибших при взрывах на заводе. Символично, но этот танк был сделан как раз на предприятии, на котором произошла трагедия. Сегодня скорбит весь город», — сообщила URA.RU читательница Людмила.

Почтить память погибших пришла глава Копейского городского округа Светлана Логанова. «Трудно об этом говорить. Сегодня сюда пришли те, кто ждал со смены своих близких», — прокомментировала она.

Сегодня в Челябинской области День траура по погибшим сотрудникам одного из заводов в Копейске. Трагедия случилась вечером 22 октября. На предприятии произошли два взрыва. Расследование уголовного дела по части третьей статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности) передано в центральный аппарат Следственного комитета России.