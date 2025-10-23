Расследование дела о взрыве в Копейске передали Москве
В СК РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего на пострадавшем заводе в Копейске
Фото: Илья Московец © URA.RU
Уголовное дело по факту трагедии на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе СК РФ. Также отмечается, что расследование находится на контроле у главы ведомства.
По данным следствия, вечером 22 октября на территории промышленного предприятия в Копейске в цеху произошел хлопок из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, которые должны установить все детали происшествия.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!