Расследование дела о взрыве в Копейске передали Москве

Уголовное дело по факту трагедии на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе СК РФ. Также отмечается, что расследование находится на контроле у главы ведомства.