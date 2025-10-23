Осужденный приехал из челябинской колонии в Курган за справедливостью
В Кургане помогли больному осужденному, отбывающему наказание в челябинской колонии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Осужденный, который отбывает наказание в одной из челябинских колоний, приехал в Курган в поисках справедливости. Решить его проблему с получением лечения и группы инвалидности помогла курганский омбудсмен Алена Лопатина, к которой он обратился за помощью. Об этом сообщается на странице уполномоченного по правам человека.
«Он был уверен в нарушении своих прав и обратился за защитой к уполномоченному по правам человека в Курганской области. Доводы мужчины подтвердились. Правозащитник обратилась в лечебное учреждение УФСИН России по Курганской области. Усилия сотрудников ЛИУ-3 привели к значительному улучшению состояния здоровья пациента. Кроме того, мужчине установлена вторая группа инвалидности и восстановлен паспорт», — сообщается в группе курганского омбудсмена «Правознать45» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Алена Лопатина уже оказывала помощь людям, которые оказались в непростой ситуации. К примеру, у жителя Курганской области оказался двойник в Пскове, из-за чего курганец стал должником по исполнительным производствам, возбужденным в отношении псковича. Решить проблему курганца помогла омбудсмен.
