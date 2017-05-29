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29 мая 2017
Главные новости Москвы
16:25  29 мая 2017 0

СБУ проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе в связи с госизменой

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
К офисам уже выехали адвокаты "Яндекса"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Представители Службы безопасности Украины пришли с обысками в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе. К офисам выехали адвокаты компании.

«Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что обыски проводятся в связи с обвинениями по статье «государственная измена», пишет «Русская планета.» Данная статья предполагает меру в виде лишения свободы сроком 12-15 лет с конфискацией имущества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает информацией об обысках и добавил, что «нужно понять, с чем они связаны», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 16 мая на территории Украины были заблокированы популярные российские сайты «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.

Семен Гринберг
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