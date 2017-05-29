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Главные новости Курганской области
16:51  29 мая 2017 0

Чудновец встретилась с матерью осужденной за «детское порно» вожатой. ВИДЕО

Евгения Чудновец в Кургане., чудновец евгения
Евгения Чудновец добивается освобождения вожатыхФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Евгения Чудновец встретилась с матерью вожатой Татьяны Куршевой, которую осудили на шесть лет колонии за снятый в детском лагере ролик с обнаженным ребенком. Видеозапись разговора отсидевшая за репост этого видео Чудновец разместила на своей страничке в Facebook.

Мать Куршевой Светлана подробно рассказывает об обстоятельствах дела, за которое осуждена вожатая. Она говорит, что дочь жаловалась ей на неадекватного ребенка, который бегал по помещениям голый и пугал девочек. Также она рассказала, что было найдено орудие преступление — карандаш, который на видео был вставлен у ребенка между ягодиц; на нем не обнаружены следы ДНК Татьяны. Кроме того, по словам Светланы, ее дочь прошла тест на «полиграфе», который подтвердил отсутствие злого умысла в действиях девушки.

«Для удовлетворения своей сексуальной похоти, — процитировала Светлана текст обвинения. — В чем она удовлетворила свою похоть, до сих пор понять не могу». Чудновец в ответ приводит примеры, когда люди, намеренно снимающие детское порно, отделывались штрафом или условным сроком.

Чудновец уверена, что вина вожатых не доказана, и требует пересмотра дела. Сейчас она добивается разрешения на проведение в Кургане митинга в поддержку осужденных вожатых Татьяны Куршевой и Данилы Безбородова (получил три года колонии). Митинг она планирует провести 18 июня у КЦ «Пушкинский».

Татьяна Жаткина
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