В Кургане появились карты с маршрутами для велосипедистов. Фото
В Кургане опубликовали карты веломаршрутов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На курганских улицах появились таблички с картами маршрутов для велосипедистов. Фотографии аншлагов для велосипедистов Кургана появились в паблике управления городского дорожного хозяйства.
«На обустроенных маршрутах движения велосипедистов на улицах города появились карты веломаршрутов», — пишут в сообществе «УДХиБ города Кургана» соцсети «ВКонтакте». Карты появились в центре города и микрорайоне Заозерный.
Появление карт веломаршрутов в Кургане — часть общего тренда на развитие городской инфраструктуры для велосипедистов и благоустройство общественных пространств в регионе. Ранее в рабочем поселке Каргаполье была построена велодорожка, а в Кургане обустроены порядка 30 зон для отдыха, в том числе в центре города и микрорайоне Заозерный. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В Кургане установили аншлаги с велокартами
Фото: ВК УДХиБ г.Кургана
- Ангелина20 ноября 2025 16:33Спасибо! Чем больше людей будет использовать велосипеды, тем меньше будет машин на дорогах. Это поможет снизить уровень загрязнения и сделать воздух чище.
- Олег20 ноября 2025 16:32Я слышал, что в Каргаполье уже построили велодорожку, и это здорово! Надеюсь, что и в Кургане появится еще больше таких мест. Важно, что все эти работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это значит, что наши власти действительно заботятся о том, чтобы сделать Курган лучше для нас.
- Кирилл20 ноября 2025 16:30Недавно видел фотографии этих аншлагов в паблике. Они такие яркие и заметные, сразу привлекают внимание. Особенно радует, что карты появились не только в центре, но и в микрорайоне Заозерный
- Юрий20 ноября 2025 16:30Это, по-моему, просто супер для нашего города. Я постоянно катаюсь на велике, и раньше приходилось полагаться на свои инстинкты, а теперь – вот они, карты! Это же удобно, не надо заблудиться, можно спокойно планировать свои поездки и открывать новые места.