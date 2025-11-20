На курганских улицах появились таблички с картами маршрутов для велосипедистов. Фотографии аншлагов для велосипедистов Кургана появились в паблике управления городского дорожного хозяйства.

Появление карт веломаршрутов в Кургане — часть общего тренда на развитие городской инфраструктуры для велосипедистов и благоустройство общественных пространств в регионе. Ранее в рабочем поселке Каргаполье была построена велодорожка, а в Кургане обустроены порядка 30 зон для отдыха, в том числе в центре города и микрорайоне Заозерный. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».