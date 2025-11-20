Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Кургане раньше срока открыли проезд по улице Красина после ремонта водосетей

20 ноября 2025 в 15:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане завершили ремонт водосетей и открыли улицу Красина

В Кургане завершили ремонт водосетей и открыли улицу Красина

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицу Красина в районе дома №66 в Кургане открыли для движения раньше запланированного срока. Ремонтные работы на водопроводе планировалось завершить к 28 ноября. Информацию сообщили в «Водном союзе».

«Улицу Красина в районе дома 66 открыли для движения досрочно. Ремонтные работы на водопроводе были планированы до 28 ноября, но завершились раньше, что позволило возобновить транспортное движение быстрее», — сообщили в telegram-канале организации.

На участке велись ремонтные работы вводных сетей. Бригадам удалось выполнить их раньше срока, что значительно облегчит транспортную ситуацию в этом районе Кургана.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал