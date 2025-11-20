В Кургане раньше срока открыли проезд по улице Красина после ремонта водосетей
В Кургане завершили ремонт водосетей и открыли улицу Красина
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Улицу Красина в районе дома №66 в Кургане открыли для движения раньше запланированного срока. Ремонтные работы на водопроводе планировалось завершить к 28 ноября. Информацию сообщили в «Водном союзе».
«Улицу Красина в районе дома 66 открыли для движения досрочно. Ремонтные работы на водопроводе были планированы до 28 ноября, но завершились раньше, что позволило возобновить транспортное движение быстрее», — сообщили в telegram-канале организации.
На участке велись ремонтные работы вводных сетей. Бригадам удалось выполнить их раньше срока, что значительно облегчит транспортную ситуацию в этом районе Кургана.
