Новые ФАПы открыли в Шатровском и Каргапольском округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта, которые расположены в Каргапольском и Шатровском округах. Об этом сообщил губернатора региона Вадим Шумков.

«Сегодня открыли сразу три новых ФАПа. В поселке Каргаполье Каргапольского округа и селах Кондинское и Камышевка Шатровского округа. Продолжаем модернизировать нашу медицину», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор пожелал всем посетителям новых ФАПов здоровья и благополучия.





















1/6 В Курганской области 20 ноября открыли три новых ФАПа Фото: telegram-канал «СилаVправде(V.Шумков)«