Общество

Здоровье

В Курганской области открыли три новых медицинских пункта. Фото

20 ноября 2025 в 16:22
Новые ФАПы открыли в Шатровском и Каргапольском округах

Новые ФАПы открыли в Шатровском и Каргапольском округах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта, которые расположены в Каргапольском и Шатровском округах. Об этом сообщил губернатора региона Вадим Шумков. 

«Сегодня открыли сразу три новых ФАПа. В поселке Каргаполье Каргапольского округа и селах Кондинское и Камышевка Шатровского округа. Продолжаем модернизировать нашу медицину», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор пожелал всем посетителям новых ФАПов здоровья и благополучия.

1/6

В Курганской области 20 ноября открыли три новых ФАПа

Фото: telegram-канал «СилаVправде(V.Шумков)«

Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в Курганской области продолжается: ранее в деревне Грачево Кетовского округа появился ФАП, который сможет обслуживать более 270 человек, а в микрорайоне Черемухово в Кургане построили модульный ФАП для более чем 2200 человек. Новые медицинские объекты позволяют жителям получать медицинскую помощь в современных условиях ближе к месту проживания.

Комментарии (1)
  • Игорь
    20 ноября 2025 16:51
    Это реально крутая новость! Теперь медицинская помощь станет доступнее для людей. Я сам из Каргаполья, и иногда мне приходилось ездить за медицинской помощью в другие районы. Теперь же мы сможем получать помощь прямо у себя дома!
