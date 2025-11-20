В Курганской области открыли три новых медицинских пункта. Фото
Новые ФАПы открыли в Шатровском и Каргапольском округах
В Курганской области открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта, которые расположены в Каргапольском и Шатровском округах. Об этом сообщил губернатора региона Вадим Шумков.
«Сегодня открыли сразу три новых ФАПа. В поселке Каргаполье Каргапольского округа и селах Кондинское и Камышевка Шатровского округа. Продолжаем модернизировать нашу медицину», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор пожелал всем посетителям новых ФАПов здоровья и благополучия.
Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в Курганской области продолжается: ранее в деревне Грачево Кетовского округа появился ФАП, который сможет обслуживать более 270 человек, а в микрорайоне Черемухово в Кургане построили модульный ФАП для более чем 2200 человек. Новые медицинские объекты позволяют жителям получать медицинскую помощь в современных условиях ближе к месту проживания.
