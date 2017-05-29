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29 мая 2017
23:28  29 мая 2017 0

Россия жестко ответит на высылку дипломатов из Молдавии

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
Возможно, опять запретят молдавское виноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Высылка российских политиков из Молдавии сильно ударила по команде президента страны Игоря Додона, который выступает за нормализацию отношений с Россией. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Это — грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», — озвучил Карасин в понедельник, — и добавил, что ответ будет жестким, но о его параметрах в ведомстве еще будут думать.

Ранее сообщалось, что Молдавия высылает из страны пятерых российских дипломатов. Президент страны Игорь Додон осудил действия правительства.

Семен Гринберг
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