Россия жестко ответит на высылку дипломатов из Молдавии

23:28 29 мая 2017 0

Возможно, опять запретят молдавское вино Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высылка российских политиков из Молдавии сильно ударила по команде президента страны Игоря Додона, который выступает за нормализацию отношений с Россией. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Это — грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», — озвучил Карасин в понедельник, — и добавил, что ответ будет жестким, но о его параметрах в ведомстве еще будут думать.

Ранее сообщалось, что Молдавия высылает из страны пятерых российских дипломатов. Президент страны Игорь Додон осудил действия правительства.