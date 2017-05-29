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29 мая 2017
21:44  29 мая 2017 0

Молдавия высылает из страны пятерых российских дипломатов

Дипломаты должны покинуть страну в течение сутокФото: Wikimedia Commons

Пятерых дипломатов из России объявили персонами нон грата в Молдавии.

«Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов», — сообщает агентство Nation News, ссылаясь на пресс-секретаря МИД и европейской интеграции республики Анну Самсон. Medusa уточняет, что среди дипломатов, которых решили выслать, значится помощник военного атташе Александр Грудин.

Ранее, в марте 2017 года, в Молдавии был задержан бывший депутат парламента Юрий Болбочан. По версии прокуратуры, он передавал Грудину информацию в ущерб своей стране.

Семен Гринберг
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