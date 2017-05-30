06:12 30 мая 2017 0

В местной епархии наличие дорогого внедорожника не отрицает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Епископ Ливеснкий и Малоархангельский Нектарий, ставший героем публикаций в местных СМИ, потребовал удалить все упоминания о том, что ему принадлежит внедорожник стоимостью 6 млн рублей.

Как сообщает «Эхо Москвы», претензии архипастыря не совсем понятны — даже в Орловской митрополии Русской православной церкви признали, что автомобиль Toyota Land Cruiser V8 была священнослужителю передана в дар агрохолдингом.

Между тем, издание «Орловские новости» опубликовало у себя текст письма, которое направил в редакцию епископ Нектарий. Епископ именует публикацию публичной ложью и требует удалить информацию с сайта. В противном случае он грозится привлечь журналистов к ответственности по статье 148 УК РФ — «публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих»: