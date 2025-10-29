ВСУ атаковали Крым и Белгород
29 октября 2025 в 23:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные подразделения ПВО нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них четыре дрона были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще один — в воздушном пространстве Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
