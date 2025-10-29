Пандемия 21 века: на форуме по борьбе с фейками рассказали о влиянии лжи на мир

Форум посетили около четырех тысяч человек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фейки в инфополе стали приобретать образы правды и приобрели характер пандемии. Об этом на форуме «Диалог о фейках 3.0» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ложь, фейки, неправда, стали настоящей пандемией XXI века», — сказала дипломат на полях форума. По ее словам, Запад создает фейки, организуя информационные войны и провокации, а также манипулирует обществом с помощью ИИ. Она подчеркнула, что главный генератор фейков — именно западный мир.

По словам геополитического аналитика и эксперта GFCN Ростислава Люсье из Чехии, «Российская угроза» — это уже структурный компонент европейской политической идентичности. «По всей Европе мы видим, как государства, разведывательные сообщества, медиаплатформы, СМИ постоянно давят на людей, воздействуют на их мысли. Они не информируют их, они хотят влиять на то, о чем люди думают», — сказал он. Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак также сообщил, что общая цель стран — создать эффективные международные правила для борьбы с информационными угрозами, опасными для всего человечества.

Форум посетили около четырех тысяч человек из 80 стран мира. В том числе США и страны Евросоюза. Из-за масштабности форум пытались сорвать. Провокаторы якобы от имени ФСБ России звонили участникам и организаторам форума, пытаясь саботировать мероприятие, и призывали воздержаться от посещения события, однако их атака была разоблачена.