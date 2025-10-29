Машина сорвалась с моста и рухнула на ж/д пути в Симферополе
30 октября 2025 в 01:03
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Симферополе грузовой автомобиль съехал с моста и оказался на железнодорожных путях вблизи вокзала. В результате происшествия травмы получил водитель транспортного средства. Об этом сообщили в управлении МЧС.
