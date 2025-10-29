США из-за тревоги за свою экономику пошли на крайние меры
Процент опустили на 0.25
Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд снизила базовую процентную ставку, опустив ее до диапазона 3,75–4%. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте регулятора по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
«В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,75–4%», — отмечается в заявлении. Комитет намерен тщательно оценивать поступающие макроэкономические данные, изменения перспектив и баланс рисков при рассмотрении последующих корректировок ключевого показателя.
Руководство американского центробанка отметило, что темпы экономического роста США остаются умеренными, а рынок труда в текущем году сигнализирует о замедлении. Уровень безработицы незначительно повысился и остается низким, согласно последним данным за август и сентябрь. При этом инфляция усилилась относительно начала года и по-прежнему выше целевого ориентира.
На фоне решений ФРС США о снижении ставки, в России Центробанк приостановил цикл смягчения политики из-за роста инфляции и сохраняющихся рисков. За предыдущие три заседания ЦБ РФ опустил ставку с 21%, однако в октябре ожидается сохранение ключевой ставки на этом уровне впервые с лета, что связано с ускорением инфляции и оживлением внутреннего кредитования.
