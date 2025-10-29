Гладков выступил с заявлением после массированного удара по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись массовым атакам беспилотников Вооруженных сил Украины утром 29 октября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.
«В городе Шебекино атакованный FPV-дрон повредил остекление многоквартирного дома, еще один беспилотник выбил окна и посек кровлю и входную группу частного дома. В результате атак зафиксированы повреждения линии электропередачи промышленного предприятия, а также инфраструктурного объекта в селе Максимовка. В селе Безлюдовка пострадали три частных дома. В Новой Таволжанке повреждения получили частный дом, забор и шесть автомобилей. Одна машина загорелась, возгорание было устранено. В селе Белянка поврежден грузовой автомобиль», — уточнил губернатор в своем обращении.
Кроме того, в сообщении главы региона отмечается, что удары беспилотников не ограничились районом Шебекино. В городе Грайворон повреждены фасад и ограды двух частных домов, а также навес коммерческого объекта. В селе Гора-Подол Грайворонского округа поврежден фронтон частного дома, в Головчино беспилотник атаковал припаркованный у коммерческого объекта автомобиль.
В селе Бессоновка дрон ударил по сельхозпредприятию, выбив стекла в одном из помещений. В Ясных Зорях пострадал социальный объект, выбиты стекла и поврежден кузов машины. В Илек-Кошарах дрон сдетонировал у здания социального объекта, повредив фасад и окна. В Борках Валуйского округа воспламенение кровли дома после атаки FPV-дрона удалось оперативно ликвидировать местным жителям и администрации, также пострадал соседний дом. В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, повредив паперть и остекление.
Руководитель администрации Белгородского района Татьяна Круглякова и ее водитель смогли избежать гибели во время удара, нанесенного Вооруженными силами Украины. За их машиной гнался вражеский дрон.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
